Неожиданный прогноз: в НБУ сказали, что будет с долларом

Нацбанк сообщает, что в августе резервы Украины составили более 25 миллиардов долларов. Кроме того, правительство получило дополнительную международную помощь, что по прогнозам НБУ может положительно повлиять на курс.

Курс останется без изменений?

В НБУ прогнозируют, что курс валют будет оставаться без изменений. И на это оказывают положительное влияние внешние поступления. Как вот, то, что правительство Украины получило 4,8 миллиарда долларов.

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Кроме этого, в августе, по сравнению с июлем, резервы Национального банка выросли более чем на 15%.

По состоянию на сегодняшний день Украина получила более 18 миллиардов долларов. Планово до конца года ожидаем увеличения суммы еще на 12 миллиардов,

– сказал Василий Фурман, заместитель председателя Совета НБУ.

Кстати, большой надеждой для правительства станет новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом и значительно большие суммы помощи.

Возможные риски

Негативно на курс гривны может повлиять несколько факторов: затягивание войны, несвоевременная международная помощь, низкие ставки доходности по облигациям внутреннего государственного займа, отметил замглавы Совета НБУ.

Однако риски на валютном рынке контролируются. Курс будет оставаться без изменений. А учитывая опыт НБУ, ситуация будет контролирована,

– добавил он.

До темы Доллар стремительно вырос за выходные и установил новый максимум: что произошло

Доллар по 42

Напоминаем, что в этот понедельник, 19 сентября, доллар стремительно вырос и пересек психологическую отметку в 42 гривны.

Как рассказала 24 каналу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, продавцы валюты тестируют готовность покупателей к диапазону 42,0 – 42,3 гривны.

На прошлой неделе курс доллара на наличном рынке вырос из-за дефицита банкнот на рынке.

В прошлый понедельник, 12 сентября, доллар можно было приобрести за 41,50 – 41,60 гривны.

В воскресенье, 18 сентября, курс преодолел психологический барьер 42,0 гривны за доллар и дальше растет.

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