Курс залишиться без змін?

В НБУ прогнозують, що курс валют залишатиметься без змін. І на це позитивно впливають зовнішні надходження. Як от, те, що уряд України отримав 4,8 мільярда доларів.

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Крім цього, у серпні, в порівнянні з липнем, резерви Національного банку зросли на понад 15%.

Станом на сьогодні Україна отримала понад 18 мільярдів доларів. Планово до кінця року очікуємо збільшення суми на ще 12 мільярдів,

– сказав Василь Фурман, заступник голови Ради НБУ.

До слова, великою надією для уряду стане нова програма співпраці зі Міжнародним валютним фондом та значно більші суми допомоги.

Можливі ризики

Негативно на курс гривні може повпливати декілька чинників: затягування війни, невчасна міжнародна допомога, низькі ставки дохідності по облігаціях внутрішньої державної позики, зазначив заступник голови Ради НБУ.

Проте ризики на валютному ринку контрольовані. Курс залишатиметься без змін. А враховуючи досвід НБУ, ситуація буде контрольована,

– додав він.

До теми Долар стрімко виріс за вихідні та встановив новий максимум: що сталося

Долар по 42

Нагадуємо, що цього понеділка, 19 вересня, долар стрімко зріс і перетнув психологічну позначку у 42 гривні.

Як розповіла 24 каналу Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, продавці валюти тестують готовність покупців до діапазону 42,0 – 42,3 гривні.

Минулого тижня курс долара на готівковому ринку зріс через дефіцит банкнот на ринку.

Минулого понеділка, 12 вересня, долар можна було придбати за 41,50 – 41,60 гривень.

У неділю, 18 вересня, курс подолав психологічний бар’єр 42,0 гривні за долар і далі росте.

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