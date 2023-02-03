Доллар и евро падают в цене: за сколько можно купить валюту

Доллар продолжает падать. Только за сутки валюта опустилась в банках на 10 копеек. Интересно, что евро после нескольких недель роста тоже падает в цене.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 3 февраля наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем по 39,90 гривны (-10 копеек против 2 февраля), а продать за 40,40 гривны (-10 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 43,12 гривны (-7 копеек), а продают в среднем по 43,80 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,95 гривны (+4 копейки), а продают – за 40,22 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(+4 копейки), а продают – за (без изменений), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 43,27 гривны (-12 копеек), а продажа – 43,69 гривны (-6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40 гривен (-10 копеек), а продажа – 40,15 гривны (-10 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают по 43,40 гривны (-10 копеек), а продают за 43,65 гривны (-15 копеек).

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Что будет с валютой до конца зимы

В комментарии 24 Каналу экономический эксперт Данило Монин рассказывает, что в феврале будет достаточно стабильная курсовая ситуация.

При этом курс евро может несколько возрасти в связи с его укреплением по паре доллар/евро, когда евро укрепился с 1,07 до 1,09 доллара. Ожидается, что к концу зимы евро выйдет до отметки 1,10 – 1,11 за доллар, что соответственно несколько увеличит стоимость евро в обменных пунктах,

– добавляет эксперт.

К слову, НБУ пообещал держать официальный курс на текущем уровне в 36,57 гривны за доллар.