Проект бюджета на 2025 год: какой курс доллара заложили в правительстве

Кабинет Министров 13 сентября утвердил проект бюджета Украины на 2025 год. Вместе с этим правительство также утвердило и курс доллара, который может быть в следующем году.

Стоит отметить, что в Кабинете Министров, согласно бюджету на 2024 год, прогнозируют рост курса доллара по отношению к гривне. Он будет происходить в течение следующих 12 месяцев.

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Каким прогнозируют курс доллара на 2025 год в бюджете

В Минфине отметили, что курс, который заложили в бюджет на следующий год, прогнозируют в пределах 45 гривен за доллар США.

Стоит отметить, что показатель, определенный правительством, не свидетельствует, что именно таким будет курс валют в течение 2025 года. Значение 45 гривен за доллар следует воспринимать как ожидаемый максимум и средство роста доходов по импорту.

В то же время, по данным министерства, правительство также спрогнозировало, что инфляция на следующий год закладывается + 9,5 процента. В Минфине также подчеркнул, что, согласно прогнозу на бюджет, рост ВВП ожидается в следующем году меньше чем в этом, лишь плюс 2,7 процента.

К слову, о проекте бюджета на 2025 год также высказался и Денис Шмыгаль. Премьер-министр заявил, что доходы ожидают на уровне 2 триллионов гривен. Расходы бюджета планируют на уровне 3,6 триллиона гривен.

Глава правительства также отметил, что новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными.