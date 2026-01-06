Рекордный доллар на Крещение: где выгоднее покупать и продавать валюту

Смотрите также Каким будет курс валют после новогодних праздников: прогноз на январь 2026 года

Напомним, Нацбанк установил официальный курс доллара на 6 января – 42,42 гривны, что в очередной раз побило новый исторический максимум.

Однако ранее в комментарии 24 Каналу Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предупреждал, что отметка 43 гривны за доллар – это уже вопрос ближайшей перспективы, хоть и без сногсшибательного скачка.