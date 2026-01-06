Рекордный доллар на Крещение: где выгоднее покупать и продавать валюту
- В банках покупка доллара стоит 42,15 гривны, а продажа 42,60 гривны; покупка евро 49,40 гривны, продажа 50 гривен.
- На черном рынке доллар покупают за 42,60 гривны, а евро – за 49,85 гривны; в обменниках доллары покупают за 42 гривны, а евро – за 49,55 гривны.
Нацбанк побил новый исторический максимум, установив курс доллара на уровне 42,42 гривны. Однако ситуация в обменниках и на черном рынке во вторник, 6 января, несколько иная.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 6 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,15 гривны (+5 копеек) и продажа по 42,60 гривны (+2 копейки).
- Покупка евро проходит по 49,40 гривны (+5 копеек), а продажа – по 50 гривен (+10 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,60 гривны (+10 копеек), а продать по 42,61 гривне (+11 копеек).
- Покупка евро по 49,85 гривны (+15 копеек), а продажа по 50,02 гривны (+2 копейки).
По сколько курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42 гривны (без изменений), а продают по 42,62 гривны (+4 копейки).
- Евро покупают по 49,55 гривны (+6 копеек), а продают по 50,15 гривны (+12 копеек).
Что будет с курсом валют дальше?
Напомним, Нацбанк установил официальный курс доллара на 6 января – 42,42 гривны, что в очередной раз побило новый исторический максимум.
Однако ранее в комментарии 24 Каналу Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предупреждал, что отметка 43 гривны за доллар – это уже вопрос ближайшей перспективы, хоть и без сногсшибательного скачка.
В то же время Нацбанк продолжит регулировать валютный рынок через режим "управляемой гибкости", что обеспечит стабильность курса без значительных колебаний. Таким образом основные факторы, формирующие поведение рынка в январе 2026 года, вполне прогнозируемые.