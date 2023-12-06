Есть ли сейчас основания для резких изменений валютного курса

После перехода с фиксированного к управляемому гибкому курсу, на значение валюты стали больше влиять внешние обстоятельства. НБУ контролирует эту ситуацию.

Состоятся ли значительные колебания курса

Член совета НБУ Василий Фурман рассказал, что адаптация курса прошла успешно. Ситуация на финансовом рынке стабилизируется, и это влияет на значение валюты.

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Василий Фурман Член совета НБУ И мы видим, что рынок приспособился к новым условиям. В ноябре произошло даже определенное улучшение ситуации на валютном рынке по сравнению с сентябрем, к моменту вступления в силу решения об изменении курсового режима. К примеру, объем сделок между банками, без участия НБУ, по сравнению с сентябрем увеличился втрое – до почти 90 миллионов долларов в день. В то же время среднедневная чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась до 111 миллионов долларов по сравнению со 128 миллионами долларов в сентябре.

С начала ноября гривна укрепилась на показатель до 1%. При этом разница между наличным и официальным курсом снизилась до 3%.

В общем, ситуация на валютном рынке является стабильной и контролируемой, оснований для резких колебаний пока нет,

– утверждает Фурман.

По мнению Фурмана, сокращение уровня инфляции также оказывает положительное влияние на экономический сектор в Украине. Следует отметить и то, что благодаря международной финансовой поддержке НБУ укрепил украинские резервы, что способствует стабилизации курса.