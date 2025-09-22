Официальное евро обвалилось: как изменился курс валюты
- Официальный курс доллара США вырос на 1 копейку до 41,25 гривны, а евро подешевел на 34 копейки до 48,42 гривны.
- На 23 сентября НБУ установил курс доллара на уровне 41,38 гривны, а евро – 48,73 гривны.
За выходные официальный доллар вырос всего на 1 копейку, а официальное евро подешевело более чем на 30 копеек. Зато на 23 сентября НБУ установил более высокие цены как для доллара, так и для евро.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,25 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 1 копейку против 19 сентября. Официальный курс евро составляет 48,42 гривны, то есть цена упала на 34 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 23 сентября курс валют будет таким:
- доллар – 41,38 гривны;
- евро – 48,73 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 22 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,03 гривны, продажа – по 41,55 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,35 гривны, продажа – по 41,30 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,76 гривны, продажа – по 41,41 гривны.
Каким будет курс валют на этой неделе?
Банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом спрогнозировал, что на рынок валют в конце сентября будут влиять инфляционные показатели, геополитическая ситуация, состояние экономики и объемы макрофинансовой поддержки и тому подобное.
Курс доллара в краткосрочной перспективе может находиться в диапазоне 41,2 – 41,5 гривны, а евро будет зависеть от котировок пары доллар-евро на мировом рынке, однако цена не превысит 49 гривен.
С 22 по 28 сентября цена валют будет на наличном рынке такой: 41,2 – 41,5 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро.