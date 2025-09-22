Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,25 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 1 копейку против 19 сентября. Официальный курс евро составляет 48,42 гривны, то есть цена упала на 34 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 23 сентября курс валют будет таким:

доллар – 41,38 гривны;

евро – 48,73 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 22 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,03 гривны , продажа – по 41,55 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,35 гривны , продажа – по 41,30 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,76 гривны, продажа – по 41,41 гривны.

Каким будет курс валют на этой неделе?