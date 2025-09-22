Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,25 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 1 копійку проти 19 вересня. Офіційний курс євро становить 48,42 гривні, тобто ціна впала на 34 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 23 вересня курс валют буде таким:
- долар – 41,38 гривні;
- євро – 48,73 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 22 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,03 гривні, продаж – по 41,55 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,35 гривні, продаж – по 41,30 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 40,76 гривні, продаж – по 41,41 гривні.
Яким буде курс валют цього тижня?
Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом спрогнозував, що на ринок валют наприкінці вересня впливатимуть інфляційні показники, геополітична ситуація, стан економіки та обсяги макрофінансової підтримки тощо.
Курс долара у короткостроковій перспективі може перебувати в діапазоні 41,2 – 41,5 гривні, а євро залежатиме від котирувань пари долар-євро на світовому ринку, однак ціна не перевищить 49 гривень.
З 22 по 28 вересня ціна валют буде на готівковому ринку такою: 41,2 – 41,5 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро.