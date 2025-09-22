Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,25 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 1 копійку проти 19 вересня. Офіційний курс євро становить 48,42 гривні, тобто ціна впала на 34 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Єврокомісія дала "зелене світло" оновленому плану реформ для подальших траншів Україні

Станом на 23 вересня курс валют буде таким:

  • долар – 41,38 гривні;
  • євро – 48,73 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 22 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,03 гривні, продаж – по 41,55 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 41,35 гривні, продаж – по 41,30 гривні,
  • в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 40,76 гривні, продаж – по 41,41 гривні.

Яким буде курс валют цього тижня?

  • Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом спрогнозував, що на ринок валют наприкінці вересня впливатимуть інфляційні показники, геополітична ситуація, стан економіки та обсяги макрофінансової підтримки тощо.

  • Курс долара у короткостроковій перспективі може перебувати в діапазоні 41,2 – 41,5 гривні, а євро залежатиме від котирувань пари долар-євро на світовому ринку, однак ціна не перевищить 49 гривень.

  • З 22 по 28 вересня ціна валют буде на готівковому ринку такою: 41,2 – 41,5 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро.