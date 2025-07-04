Курсы стабилизировались: на каком уровне НБУ установил доллар и евро
- Официальный курс доллара в Украине снизился на 9 копеек до 41,72 гривны, а евро вырос на 4 копейки до 49,17 гривны.
- Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что доллар на следующей неделе будет в диапазоне 41,60 – 42 гривны, а евро – 46,50 – 49 гривен.
За последние сутки официальный курс доллара опустился в цене на 9 копеек, зато курс евро после того, как опустился, показал рост в несколько копеек. Кроме того, с новой недели цена валюты опустится.
Официальный курс валют
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,72 гривны. То есть цена американской валюты упала на 9 копеек против 3 июля. Официальный курс евро составляет 49,17 гривны, то есть цена выросла на 4 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По состоянию на 7 июля курс валют будет такой:
- доллар – 41,73 гривны;
- евро – 49,12 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на 4 июля курс доллара на наличном рынке составил:
- в банках: покупка – 41,45 гривны, продажа – по 41,99 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,78 гривны, продажа – по 41,80 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 41,02 гривны, продажа – по 41,87 гривны.
Что банкир прогнозирует для курсов валют на следующей неделе
Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала спрогнозировал, что доллар на следующей неделе будет находиться в диапазоне от 41,60 до 42 гривен. Зато курс евро составит от 46,50 до 49 гривен.
Лесовой отмечает, что курс доллара, вероятнее всего, сохранится в пределах мая – июня, зато курс евро будет зависеть от взаимоотношений между США и ЕС и цен на нефть и газ в контексте войны на Ближнем Востоке.
Несмотря на то, что доллар и евро есть и останутся достаточно прочными валютами мира, на которые ориентируется более 90% мировой экономики, мы не исключаем определенные ситуативные изменения стоимости этих валют.
В то же время какого-то глобального обесценивания как доллара, так и евро не стоит ожидать.