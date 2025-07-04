Курсы стабилизировались: на каком уровне НБУ установил доллар и евро

За последние сутки официальный курс доллара опустился в цене на 9 копеек, зато курс евро после того, как опустился, показал рост в несколько копеек. Кроме того, с новой недели цена валюты опустится.

Официальный курс валют

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,72 гривны. То есть цена американской валюты упала на 9 копеек против 3 июля. Официальный курс евро составляет 49,17 гривны, то есть цена выросла на 4 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 7 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,73 гривны;

евро – 49,12 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на 4 июля курс доллара на наличном рынке составил:

в банках: покупка – 41,45 гривны , продажа – по 41,99 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,78 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,02 гривны, продажа – по 41,87 гривны.

Что банкир прогнозирует для курсов валют на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала спрогнозировал, что доллар на следующей неделе будет находиться в диапазоне от 41,60 до 42 гривен. Зато курс евро составит от 46,50 до 49 гривен.

Лесовой отмечает, что курс доллара, вероятнее всего, сохранится в пределах мая – июня, зато курс евро будет зависеть от взаимоотношений между США и ЕС и цен на нефть и газ в контексте войны на Ближнем Востоке.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Несмотря на то, что доллар и евро есть и останутся достаточно прочными валютами мира, на которые ориентируется более 90% мировой экономики, мы не исключаем определенные ситуативные изменения стоимости этих валют.

В то же время какого-то глобального обесценивания как доллара, так и евро не стоит ожидать.