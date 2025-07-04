Офіційний курс валют

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,72 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 9 копійок проти 3 липня. Офіційний курс євро складає 49,17 гривні, тобто ціна виросла на 4 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 7 липня курс валют буде такий:

долар – 41,73 гривні;

євро – 49,12 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на 4 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,45 гривні , продаж – по 41,99 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,78 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,02 гривні, продаж – по 41,87 гривні.

Що банкір прогнозує для курсів валют наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу спрогнозував, що долар наступного тижня перебуватиме в діапазоні від 41,60 до 42 гривень. Натомість курс євро становитиме від 46,50 до 49 гривень.

Лєсовий зауважує, що курс долара, найімовірніше, збережеться у межах травня – червня, натомість курс євро залежатиме від взаємин між США та ЄС та цін на нафту та газ в контексті війни на Близькому Сході.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Попри те, що долар і євро є і залишаться досить міцними валютами світу, на які орієнтується понад 90% світової економіки, ми не виключаємо певні ситуативні зміни вартості цих валют.

Водночас на якесь глобальне знецінення як долара, так і євро не варто очікувати.