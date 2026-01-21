Валюта дешевеет после рекордов: какой официальный курс евро и доллара в Украине

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 21 января. После нового исторического максимума цена евро несколько уменьшилась, доллар также немного подешевел.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 21 января торгуется по 43,25 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 1 копейку против 20 января. Официальный курс евро составляет 50,72 гривны, следовательно его цена выросла на 42 копейки, сообщает Нацбанк.

Смотрите также Доллар и евро бьют рекорды: взлетит ли их цена до 45 и 55 гривен и стоит ли сегодня покупать валюту

А вот по состоянию на 22 января курс валют будет таким:

доллар – 43,17 гривны (-8 копеек);

евро – 50,66 гривны (-6 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 21 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,05 гривны , а продажа – по 43,55 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,45 гривны , а продажа – по 43,50 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,08 гривны, а продажа – по 43,51 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 21 января был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,45 гривны , а продажа – по 51 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,75 гривны , а продажа – по 50,90 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,53 гривны, а продажа – по 51,04 гривны.

Что происходит с курсом валют?

Эксклюзивно для 24 Канала финансовый эксперт Smart Family Office Надежда Байор рассказала, что ослабление гривны является традиционным для украинского рынка в начале года. Более того, Нацбанк имеет достаточно золотовалютных резервов, чтобы удержать валюту от неконтролируемого взлета.

Январские колебания курса доллара и евро вполне закономерны для гривны: она традиционно сначала обесценивается из-за больших потребностей Минфина в валюте, а позже НБУ покупает избыток гривны, и курс стабилизируется,

– говорит эксперт.

В то же время директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой отметил, что в конце января курсы доллара и евро могут расти в пределах 30 копеек, но быстро падать обратно. Колебания будут происходить в пределах режима "управляемой гибкости" – со стабильно небольшой разницей между покупкой и продажей как на межбанке, так и в наличном сегменте.