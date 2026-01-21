Валюта дешевшає після рекордів: який офіційний курс євро та долара в Україні

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 21 січня. Після нового історичного максимуму ціна євро дещо зменшилася, долар також трохи подешевшав.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 21 січня торгується по 43,25 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 1 копійку проти 20 січня. Офіційний курс євро становить 50,72 гривні, отже його ціна зросла на 42 копійки, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Долар і євро б'ють рекорди: чи злетить їхня ціна до 45 та 55 гривень і чи варто сьогодні купувати валюту

А от станом на 22 січня курс валют буде таким:

долар – 43,17 гривні (-8 копійок);

євро – 50,66 гривні (-6 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 21 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,05 гривні , а продаж – по 43,55 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,45 гривні , а продаж – по 43,50 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,08 гривні, а продаж – по 43,51 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 21 січня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,45 гривні , а продаж – по 51 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 50,75 гривні , а продаж – по 50,90 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,53 гривні, а продаж – по 51,04 гривні.

Що відбувається з курсом валют?

Ексклюзивно для 24 Каналу фінансова експертка Smart Family Office Надія Байор розповіла, що послаблення гривні є традиційним для українського ринку на початку року. Ба більше, Нацбанк має достатньо золотовалютних резервів, аби утримати валюту від неконтрольованого злету.

Січневі коливання курсу долара та євро цілком закономірні для гривні: вона традиційно спочатку знецінюється через великі потреби Мінфіну у валюті, а пізніше НБУ купує надлишок гривні, і курс стабілізується,

– каже експертка.

Водночас директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий наголосив, що наприкінці січня курси долара та євро можуть зростати в межах 30 копійок, але швидко падати назад. Коливання відбуватимуться в межах режиму "керованої гнучкості" – зі стабільно невеликою різницею між купівлею та продажем як на міжбанку, так і в готівковому сегменті.