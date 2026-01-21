Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 21 января торгуется по 43,25 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 1 копейку против 20 января. Официальный курс евро составляет 50,72 гривны, следовательно его цена выросла на 42 копейки, сообщает Нацбанк.

А вот по состоянию на 22 января курс валют будет таким:

доллар – 43,17 гривны (-8 копеек);

евро – 50,66 гривны (-6 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 21 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,05 гривны , а продажа – по 43,55 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,45 гривны , а продажа – по 43,50 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,08 гривны, а продажа – по 43,51 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 21 января был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,45 гривны , а продажа – по 51 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,75 гривны , а продажа – по 50,90 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,53 гривны, а продажа – по 51,04 гривны.

Что происходит с курсом валют?

Эксклюзивно для 24 Канала финансовый эксперт Smart Family Office Надежда Байор рассказала, что ослабление гривны является традиционным для украинского рынка в начале года. Более того, Нацбанк имеет достаточно золотовалютных резервов, чтобы удержать валюту от неконтролируемого взлета.

Январские колебания курса доллара и евро вполне закономерны для гривны: она традиционно сначала обесценивается из-за больших потребностей Минфина в валюте, а позже НБУ покупает избыток гривны, и курс стабилизируется,

– говорит эксперт.

В то же время директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой отметил, что в конце января курсы доллара и евро могут расти в пределах 30 копеек, но быстро падать обратно. Колебания будут происходить в пределах режима "управляемой гибкости" – со стабильно небольшой разницей между покупкой и продажей как на межбанке, так и в наличном сегменте.