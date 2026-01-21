Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 21 січня торгується по 43,25 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 1 копійку проти 20 січня. Офіційний курс євро становить 50,72 гривні, отже його ціна зросла на 42 копійки, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Долар і євро б'ють рекорди: чи злетить їхня ціна до 45 та 55 гривень і чи варто сьогодні купувати валюту

А от станом на 22 січня курс валют буде таким:

долар – 43,17 гривні (-8 копійок);

євро – 50,66 гривні (-6 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 21 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,05 гривні , а продаж – по 43,55 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,45 гривні , а продаж – по 43,50 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,08 гривні, а продаж – по 43,51 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 21 січня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,45 гривні , а продаж – по 51 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 50,75 гривні , а продаж – по 50,90 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,53 гривні, а продаж – по 51,04 гривні.

Що відбувається з курсом валют?

Ексклюзивно для 24 Каналу фінансова експертка Smart Family Office Надія Байор розповіла, що послаблення гривні є традиційним для українського ринку на початку року. Ба більше, Нацбанк має достатньо золотовалютних резервів, аби утримати валюту від неконтрольованого злету.

Січневі коливання курсу долара та євро цілком закономірні для гривні: вона традиційно спочатку знецінюється через великі потреби Мінфіну у валюті, а пізніше НБУ купує надлишок гривні, і курс стабілізується,

– каже експертка.

Водночас директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий наголосив, що наприкінці січня курси долара та євро можуть зростати в межах 30 копійок, але швидко падати назад. Коливання відбуватимуться в межах режиму "керованої гнучкості" – зі стабільно невеликою різницею між купівлею та продажем як на міжбанку, так і в готівковому сегменті.