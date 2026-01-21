Який курс валют у банках?

Станом на ранок 21 січня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,05 гривні (-5 копійок) і продаж по 43,55 гривні (без змін).

(-5 копійок) і продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 50,45 гривні (+20 копійок), а продаж – по 51 гривні (+15 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,45 гривні (-4 копійки), а продати – по 43,50 гривні (-5 копійок).

(-4 копійки), а продати – по (-5 копійок). Натомість купівля євро проходить по 50,75 гривні (+15 копійок), а продаж – по 50,90 гривні (+5 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,08 гривні (+2 копійки), а продають – по 43,51 гривні (-7 копійок).

(+2 копійки), а продають – по (-7 копійок). Євро купують по 50,53 гривні (+13 копійок), а продають – по 51,04 гривні (+9 копійок).

Що буде з гривнею найближчим часом?

Ексклюзивно для 24 Каналу Член правління й директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що найближчими днями можливе подальше поступове послаблення гривні. На це впливають сезонні фактори, поведінка експортерів, а також корпоративний попит.

Однак повторні удари по енергетичній інфраструктурі та ризик масових відключень можуть швидко порушити баланс попиту й пропозиції: у разі термінового імпорту палива чи додаткових витрат на відновлення тиск на валюту різко зросте.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий наголосив, що динаміка щоденних торгів досі залишається мінливою – зростання курсу підживлює попит, а зниження переважно забезпечують валютні інтервенції.

Водночас коливання відбуватимуться в межах режиму "керованої гнучкості" – зі стабільно невеликою різницею між купівлею та продажем як на міжбанку, так і на готівковому ринку.