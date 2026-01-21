Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 21 января, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,05 гривны (-5 копеек) и продажа по 43,55 гривны (без изменений).
- Покупка евро проходит по 50,45 гривны (+20 копеек), а продажа – по 51 гривне (+15 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,45 гривны (-4 копейки), а продать – по 43,50 гривны (-5 копеек).
- Зато покупка евро проходит по 50,75 гривны (+15 копеек), а продажа – по 50,90 гривны (+5 копеек).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,08 гривны (+2 копейки), а продают – по 43,51 гривны (-7 копеек).
- Евро покупают по 50,53 гривны (+13 копеек), а продают – по 51,04 гривны (+9 копеек).
Что будет с гривной в ближайшее время?
Эксклюзивно для 24 Канала Член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что в ближайшие дни возможно дальнейшее постепенное постепенное ослабление гривны. На это влияют сезонные факторы, поведение экспортеров, а также корпоративный спрос.
Однако повторные удары по энергетической инфраструктуре и риск массовых отключений могут быстро нарушить баланс спроса и предложения: в случае срочного импорта топлива или дополнительных расходов на восстановление давление на валюту резко возрастет.
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой отметил, что динамика ежедневных торгов до сих пор остается изменчивой – рост курса подпитывает спрос, а снижение преимущественно обеспечивают валютные интервенции.
В то же время колебания будут происходить в пределах режима "управляемой гибкости" – со стабильно небольшой разницей между покупкой и продажей как на межбанке, так и на наличном рынке.