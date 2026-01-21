Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 21 января, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,05 гривны (-5 копеек) и продажа по 43,55 гривны (без изменений).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,45 гривны (-4 копейки), а продать – по 43,50 гривны (-5 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,08 гривны (+2 копейки), а продают – по 43,51 гривны (-7 копеек).

Что будет с гривной в ближайшее время?

Эксклюзивно для 24 Канала Член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что в ближайшие дни возможно дальнейшее постепенное постепенное ослабление гривны. На это влияют сезонные факторы, поведение экспортеров, а также корпоративный спрос.

Однако повторные удары по энергетической инфраструктуре и риск массовых отключений могут быстро нарушить баланс спроса и предложения: в случае срочного импорта топлива или дополнительных расходов на восстановление давление на валюту резко возрастет.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой отметил, что динамика ежедневных торгов до сих пор остается изменчивой – рост курса подпитывает спрос, а снижение преимущественно обеспечивают валютные интервенции.

В то же время колебания будут происходить в пределах режима "управляемой гибкости" – со стабильно небольшой разницей между покупкой и продажей как на межбанке, так и на наличном рынке.