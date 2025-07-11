Валюты перед выходными растут: НБУ повысил доллар и евро

Доллар и евро подорожали в цене. НБУ повысил курс доллара на 5 копеек, а курс евро – 13 копеек. В то же время с новой рабочей недели валюты упадут в цене.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,82 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 5 копеек против 10 июля. Официальный курс евро составляет 48,97 гривны, то есть цена выросла на 13 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 14 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,78 гривны;

евро – 48,84 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 11 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 42,09 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,78 гривны , продажа – по 41,70 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,12 гривны, продажа – по 41,82 гривны.

Как изменился курс доллара?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что курс евро может находиться в диапазоне 48,50 – 49,50 гривны, с возможным превышением отметки в 49,50 гривен.

Зато курс доллара может находиться в промежутке 41,60 – 42 гривен, что соответствует традиционному диапазону.

Лесовой говорит, что среди факторов, что будут влиять на стоимость евро в Украине, является мировая пара доллар/евро, ситуация на Ближнем Востоке и соотношение спроса и предложения на рынке валют в Украине.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Мы предполагаем, что в зависимости от обстоятельств курс евро может укрепиться до 1,20 доллара. Стоит понимать, что такой ход событий – явление естественное и пока доллар остается основной мировой валютой, в которой сосредоточено более 80% мирового капитала.

Обратите внимание! На межбанке курс доллара может быть 41,60 – 42 гривен, а курс евро – на уровне 48,50 – 49,50 гривны. На наличном рынке – 41,50 – 42,20 гривны за доллар и 47,50 – 49,50 гривны за евро.