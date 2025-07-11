Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,82 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 5 копійок проти 10 липня. Офіційний курс євро складає 48,97 гривні, тобто ціна виросла на 13 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 14 липня курс валют буде такий:

долар – 41,78 гривні;

євро – 48,84 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 11 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 42,09 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,78 гривні , продаж – по 41,70 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,12 гривні, продаж – по 41,82 гривні.

Як змінився курс долара?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що курс євро може перебувати в діапазоні 48,50 – 49,50 гривні, з можливим перевищенням позначки у 49,50 гривні.

Натомість курс долара може перебувати в проміжку 41,60 – 42 гривень, що відповідає традиційному діапазону.

Лєсовий каже, що серед чинників, що впливатимуть на вартість євро в Україні, є світова пара долара/євро, ситуація на Близькому Сході та співвідношення попит та пропозиції на ринку валют в Україні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ми припускаємо, що залежно від обставин курс євро може зміцнитися до 1,20 долара. Варто розуміти, що такий перебіг подій – явище природне і наразі долар залишається основною світовою валютою, в якій зосереджено понад 80% світового капіталу.

Зверніть увагу! На міжбанку курс долара може бути 41,60 – 42 гривень, а курс євро – на рівні 48,50 – 49,50 гривні. На готівковому ринку – 41,50 – 42,20 гривні за долар та 47,50 – 49,50 гривні за євро.