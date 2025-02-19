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19 февраля, 17:53
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Официальные курсы почти не изменились в цене

Валерия Городинская

НБУ лишь немного изменил курсы валют, где доллар вырос на несколько копеек, а евро потеряло 5 копеек. На завтра, 20 февраля, валюты вырастут в цене, в частности американская валюта.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,57 гривны. То есть цена валюты выросла на 2 копейки против 18 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,46. То есть цена упала на 5 копеек.

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По состоянию на 20 февраля курс НБУ будет такой:

  • доллар – 41,68 гривны,
  • евро – 43,47 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 19 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках: покупка – 41,40 гривны, продажа – по 41,95 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 41,80 гривны, продажа – по 41,77 гривны,
  • в обменниках: покупка – 41,16 гривны, продажа – 41,79 гривны.

По сколько будет доллар

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что на этой неделе на наличного рынка может быть на уровне 41,80 – 42,30 гривны за доллар.

Тарас Лесовой

Начальник департамента казначейства Глобус Банка

Нацбанк будет проводить эффективную политику и держать валютный рынок под наблюдением. Поэтому, это будет нивелировать любые признаки "воспаления".

В то же время спрос и предложение останутся уравновешенными, а затем, ожидается, что курсовые изменения будут несущественными.