Официальные курсы почти не изменились в цене

НБУ лишь немного изменил курсы валют, где доллар вырос на несколько копеек, а евро потеряло 5 копеек. На завтра, 20 февраля, валюты вырастут в цене, в частности американская валюта.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,57 гривны. То есть цена валюты выросла на 2 копейки против 18 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,46. То есть цена упала на 5 копеек.

Читайте также Больше минимальной зарплаты в Украине: сколько будет 1000 злотых в гривнах

По состоянию на 20 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,68 гривны,

евро – 43,47 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 19 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,40 гривны , продажа – по 41,95 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,80 гривны , продажа – по 41,77 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,16 гривны, продажа – 41,79 гривны.

По сколько будет доллар

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что на этой неделе на наличного рынка может быть на уровне 41,80 – 42,30 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Нацбанк будет проводить эффективную политику и держать валютный рынок под наблюдением. Поэтому, это будет нивелировать любые признаки "воспаления".

В то же время спрос и предложение останутся уравновешенными, а затем, ожидается, что курсовые изменения будут несущественными.