Официальные курсы почти не изменились в цене
НБУ лишь немного изменил курсы валют, где доллар вырос на несколько копеек, а евро потеряло 5 копеек. На завтра, 20 февраля, валюты вырастут в цене, в частности американская валюта.
Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,57 гривны. То есть цена валюты выросла на 2 копейки против 18 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,46. То есть цена упала на 5 копеек.
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По состоянию на 20 февраля курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,68 гривны,
- евро – 43,47 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 19 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,40 гривны, продажа – по 41,95 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,80 гривны, продажа – по 41,77 гривны,
- в обменниках: покупка – 41,16 гривны, продажа – 41,79 гривны.
По сколько будет доллар
Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что на этой неделе на наличного рынка может быть на уровне 41,80 – 42,30 гривны за доллар.
Нацбанк будет проводить эффективную политику и держать валютный рынок под наблюдением. Поэтому, это будет нивелировать любые признаки "воспаления".
В то же время спрос и предложение останутся уравновешенными, а затем, ожидается, что курсовые изменения будут несущественными.