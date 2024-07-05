Новое решение Кабмина: как изменится курс доллара до 2027 года

Кабмин сформировал бюджетную декларацию на следующие несколько лет. Данные указанные в этом документе свидетельствуют о сокращении дефицита в бюджете.

Что будет с госбюджетом

Ожидается, что доходы государственного бюджета в течении следующих лет будут расти. А инфляция, свою очередь, сократится.

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Если в 2026 году ожидаемый показатель инфляции составляет 10,4%, то в 2027 году уже – 5,9%. Доходы госбюджета постепенно будут увеличиваться:

в 2024 году ожидаемый доход госбюджета составит 1,768 триллиона гривен;

в 2025 году – 2,415 триллиона гривен;

в 2026 году – 2,757 триллиона гривен;

в 2027 году – 3,130 триллиона гривен.

В 2024 году ожидаемый дефицит госбюджета составит 1,571 триллиона гривен. А в 2027 году этот показатель должен сократиться до 788,5 миллиарда гривен.

Расходы на оборону также должны уменьшить. В 2025 году они должны составить 2,2 триллиона гривен, а уже в 2027 году – 1,5 триллиона гривен.

Каким будет курс

Прожиточный минимум и минимальная зарплата в декларации зафиксированы до 2027 года на нынешнем уровне

В этом году среднегодовой курс гривны к доллару зафиксирован на уровне 40,7 гривны. В последующие годы он должен вырасти так: