НБУ повысил валюты: евро выросло больше всего

За последние сутки официальный курс доллара подорожал на 10 копеек, а официальный курс евро вообще более чем на 50 копеек. Завтра, 11 апреля, цена обеих валют снова вырастет.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,27 гривны. То есть цена валюты выросла на 10 копеек против 9 апреля. Официальный курс евро в свою очередь составляет 45,54 гривны. То есть цена выросла на 52 копейки.

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По состоянию на 11 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,40 гривны,

евро – 45,84 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 10 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41 гривна , продажа – по 41,60 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,35 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,50 гривны, продажа – по 41,40 гривны.

Какой курс прогнозируют на следующей неделе

Как прогнозирует для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на наличном рынке с 14 апреля доллар будет в диапазоне от 40,70 гривны до 41,50 гривны, а евро – от 44,50 гривны до 45,50 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В течение следующей недели ожидаем уменьшения давления на курс от экспортеров и постепенное уравновешивание рынка. Но ведущую роль на межбанковском рынке будет выполнять НБУ.

Лесовой отмечает, что еще одним особым моментом последних недель стало то, что наличный рынок обогнал межбанковский и держится несколько ниже межбанка.