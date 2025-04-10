Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,27 гривны. То есть цена валюты выросла на 10 копеек против 9 апреля. Официальный курс евро в свою очередь составляет 45,54 гривны. То есть цена выросла на 52 копейки.

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По состоянию на 11 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,40 гривны,

евро – 45,84 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 10 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41 гривна , продажа – по 41,60 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,35 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,50 гривны, продажа – по 41,40 гривны.

Какой курс прогнозируют на следующей неделе

Как прогнозирует для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на наличном рынке с 14 апреля доллар будет в диапазоне от 40,70 гривны до 41,50 гривны, а евро – от 44,50 гривны до 45,50 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В течение следующей недели ожидаем уменьшения давления на курс от экспортеров и постепенное уравновешивание рынка. Но ведущую роль на межбанковском рынке будет выполнять НБУ.

Лесовой отмечает, что еще одним особым моментом последних недель стало то, что наличный рынок обогнал межбанковский и держится несколько ниже межбанка.