Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,27 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 10 копійок проти 9 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 45,54 гривні. Тобто ціна виросла на 52 копійки.

Дивіться також Ставки на максимум: як рішення НБУ може змінити дохідність вкладів

Станом на 11 квітня курс НБУ буде такий:

долар – 41,40 гривні,

євро – 45,84 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 10 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41 гривня , продаж – по 41,60 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,35 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,50 гривні, продаж – по 41,40 гривні.

Який курс прогнозують наступного тижня

Як прогнозує для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на готівковому ринку з 14 квітня долар буде в діапазоні від 40,70 гривні до 41,50 гривні, а євро – від 44,50 гривні до 45,50 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Протягом наступного тижня очікуємо на зменшення тиску на курс від експортерів і поступове врівноваження ринку. Але провідну роль на міжбанківському ринку буде виконувати НБУ.

Лєсовий зауважує, що ще одним особливим моментом останніх тижнів стало те, що готівковий ринок обігнав міжбанківський і тримається дещо нижче міжбанку.