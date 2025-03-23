Курс евро на следующей неделе: что будет определять колебания валюты

Политика Трампа по пошлинам может повлиять на курс евро. Кроме того, на рынке валют будет иметь влияние еще и посевная кампания и последствия от войны в стране. Однако несмотря на все факторы, есть ожидания, что курс валют будет прогнозируемым.

Будет ли расти евро

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, колебания курс евро на следующей неделе будет зависеть от как минимум двух причин. Речь идет как о мировой торговле, так и о политике США в отношении пошлин.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Во-первых, все будет зависеть от мировой конъюнктуры торговли в паре с долларом, а во-вторых, на рост или снижение стоимости европейской валюты может повлиять таможенная политика США и обратные меры ЕС.

Кроме того, Лесовой добавляет, что стабильность рынка еще и будет зависеть от посевной кампании. Также, никто не отменял важного фактора как война и последствия от нее.

Однако стоит добавить, что рынок несмотря на все будет более или менее прогнозируемым, ведь действует режим управляемой гибкости и были введены мартовские монетарные меры, например повышение учетной ставки.

Важно! С 24 по 30 марта стоит ожидать, что евро на наличном рынке и на межбанке будет на уровне 44,50 – 45,50 гривны за валюту.