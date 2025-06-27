Оживление и спад: какая из валют растет, а какая падает на рынке

В банках доллар показывает несущественный спад стоимости, в то время, как евро подорожало кое-где более чем на 20 копеек. Такая же ситуация и на черном рынке, где европейская валюта подорожала. В то же время единственное место, где ни доллар, ни евро не изменились – обменники.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 27 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,30 гривны (-5 копеек против 26 июня) и продажа по 41,85 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро проходит по 48,35 гривны (+25 копеек), продажа – по 49,10 гривны (+20 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,65 гривны (-5 копеек), а продать по 41,65 гривны (-5 копеек).

(-5 копеек), а продать (-5 копеек). Покупка евро по 48,80 гривны (+20 копеек), а продажа по 48,97 гривны (+8 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,05 гривны (без изменений), а продают по 41,72 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.

(без изменений), а продают (-3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,68 гривны (без изменений), а продают по 49,23 гривны (без изменений).

По сколько будет доллар и евро в июле

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что в июле максимальный показатель доллара может достичь до 42,2 гривны, а вот евро – до 48,5 гривны за валюту.

Лесовой отметил, что к факторам, что будут влиять на рынок в следующем месяце, есть как инфляции и сохранения учетной ставки, так и ситуация на Ближнем Востоке.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Но тут стоит добавить, что цены на нефть могут оказаться достаточно "масными", что так же может повлиять на соотношение доллара к евро. Вместе с тем, самое главное заключается в том, что ни доллару, ни евро не грозит обвал или тотальное обесценивание.

Кроме того, украинский рынок валют будут формировать еще и военные факторы, а именно динамика боевых действий, возможное их приостановление, причиненный ущерб врагом и тому подобное.