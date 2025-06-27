Оживление и спад: какая из валют растет, а какая падает на рынке
- Доллар в банках снизился на 5 копеек, в обменниках без изменений, а на черном рынке также снизился на 5 копеек.
- А вот евро в банках подорожало на 20 – 25 копеек и на черном рынке поднялось на 8 – 20 копеек.
В банках доллар показывает несущественный спад стоимости, в то время, как евро подорожало кое-где более чем на 20 копеек. Такая же ситуация и на черном рынке, где европейская валюта подорожала. В то же время единственное место, где ни доллар, ни евро не изменились – обменники.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 27 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,30 гривны (-5 копеек против 26 июня) и продажа по 41,85 гривны (-5 копеек).
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- Покупка евро проходит по 48,35 гривны (+25 копеек), продажа – по 49,10 гривны (+20 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,65 гривны (-5 копеек), а продать по 41,65 гривны (-5 копеек).
- Покупка евро по 48,80 гривны (+20 копеек), а продажа по 48,97 гривны (+8 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 41,05 гривны (без изменений), а продают по 41,72 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,68 гривны (без изменений), а продают по 49,23 гривны (без изменений).
По сколько будет доллар и евро в июле
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что в июле максимальный показатель доллара может достичь до 42,2 гривны, а вот евро – до 48,5 гривны за валюту.
Лесовой отметил, что к факторам, что будут влиять на рынок в следующем месяце, есть как инфляции и сохранения учетной ставки, так и ситуация на Ближнем Востоке.
Но тут стоит добавить, что цены на нефть могут оказаться достаточно "масными", что так же может повлиять на соотношение доллара к евро. Вместе с тем, самое главное заключается в том, что ни доллару, ни евро не грозит обвал или тотальное обесценивание.
Кроме того, украинский рынок валют будут формировать еще и военные факторы, а именно динамика боевых действий, возможное их приостановление, причиненный ущерб врагом и тому подобное.