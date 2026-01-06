Доллар снова побил исторический максимум: сколько теперь стоит валюта
- Официальный курс доллара США на 7 января составит 42,56 гривны, что является новым историческим максимумом.
- Цена американской валюты вырастет на 14 копеек, а евро – на 28 копеек, то есть составит 49,79 гривны.
Доллар продолжает расти и в очередной раз обновит свой исторический максимум уже в среду, 7 января. Тогда как евро после короткого проседания тоже возвращается к подорожанию.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,42 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 13 копеек против 5 января. Официальный курс евро составляет 49,51 гривны, следовательно его цена упала на 6 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
А вот по состоянию на 7 января курс валют будет таким:
- доллар – 42,56 гривны (новый исторический максимум);
- евро – 49,79 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 6 января курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,15 гривны, а продажа – по 42,60 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 42,60 гривны, а продажа – по 42,61 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42 гривны, тогда как продажа – по 42,62 гривны.
Каких колебаний ждать от курса доллара?
Напомним, в комментарии в комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что на этой неделе показатели будут оставаться постоянными и не будут выходить за пределы коридоров колебаний. Речь идет о 42,3 – 42,8 гривны за доллар на наличном рынке.
Однако отметка в 43 гривны за доллар – это уже вопрос ближайшей перспективы, хоть и без резкого скачка. Например, экономист и координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман заметил, что если 2026 год стартует с курсом более 42 гривны, то в конце года цена составит более 43 гривны.