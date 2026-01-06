Доллар снова побил исторический максимум: сколько теперь стоит валюта

Доллар продолжает расти и в очередной раз обновит свой исторический максимум уже в среду, 7 января. Тогда как евро после короткого проседания тоже возвращается к подорожанию.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,42 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 13 копеек против 5 января. Официальный курс евро составляет 49,51 гривны, следовательно его цена упала на 6 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

А вот по состоянию на 7 января курс валют будет таким:

доллар – 42,56 гривны (новый исторический максимум);

евро – 49,79 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 6 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,15 гривны , а продажа – по 42,60 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 42,60 гривны , а продажа – по 42,61 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42 гривны, тогда как продажа – по 42,62 гривны.

Каких колебаний ждать от курса доллара?