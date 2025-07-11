Доллар стабилен, а евро меняется: какие курсы в банках и обменниках сегодня

Доллар в банках снова почти без изменений, а евро показывает колебания цены при покупке и продаже. На черном рынке и в обменниках ситуация другая, ведь евро подешевел существеннее, чем в банках.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 11 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (без изменений по сравнению с 10 июля) и продажа по 42,09 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро проходит по 48,67 гривны (-8 копеек), продажа – по 49,42 гривны (+2 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,78 гривны (-2 копейки), а продать по 41,70 гривны (без изменений).

(-2 копейки), а продать (без изменений). Покупка евро по 49,07 гривны (-10 копеек), а продажа по 49,23 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 10 июля, доллары покупают в среднем по: 41,14 гривны (-14 копеек), а продают по 41,81 гривне (без изменений), по данным finance.ua.

(-14 копеек), а продают (без изменений), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,45 гривны (-37 копеек), а продают по 49,45 гривны (-9 копеек).

Каким будет курс валют на следующей неделе

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, евро будет колебаться на следующей неделе в пределах 48,50 – 49,50 гривны, с возможным превышением отметки в 49,50 гривны. Зато доллар будет оставаться в традиционном диапазоне 41,60 – 42 гривны.

По словам Лесового, на курс евро будут влиять ряд факторов, среди которых курс пары доллар/евро, ситуация на Ближнем Востоке и соотношение спроса и предложения на рынке валют в Украине.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Мы предполагаем, что в зависимости от обстоятельств курс евро может укрепиться до 1,20 доллара. Стоит понимать, что такой ход событий – явление естественное и пока доллар остается основной мировой валютой, в которой сосредоточено более 80% мирового капитала.

Кроме того, банкир отметил,, что курсу доллара не грозит ни резкий обвал, ни значительный рост с новой недели.