Прогнозы оптимистичны: что будет с курсом валют в июле
Источник:Фокус
Финансовые аналитики прогнозируют приятные тенденции колебания курса валют в течение июля. Предпосылок для мощных конфигураций нет.
Курс валют в июле
Аналитики считают, что заметных негативных трендов пока нет, но говорить о долговременной стабильности рано.
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Отрицательно на курс может повлиять любой фактор. Даже безосновательные слухи способны радикально изменить ситуацию на рынке. В общем, сейчас общий фон выглядит достаточно оптимистичным для гривны. Сальдо операций физических лиц с иностранной валютой уже две недели подряд является положительным, что свидетельствует о значительном ослаблении девальвационных настроений и росте потребительского оптимизма.
Она добавила, что инфляция уверенно сокращается, ставки по гривневым депозитам растут, а у небольших банков уже достигли возможных максимумов, что делает гривну оптимальным инструментом сбережения, по меньшей мере, на среднесрочном промежутке времени.Заметьте! Золотько добавила, что страна находится в состоянии войны, поэтому что-то прогнозировать достаточно сложно из-за постоянных рисков.
Подобное мнение поддержал Тарас Лесовой, который считает, что на ход курса будут влиять успехи на фронте.
Конечно, активная фаза войны уже будет прямо давить на настроения граждан. Но я убежден, что, несмотря на всю боль и страдания и разрушения, несущие война, общественные настроения более или менее оптимистичны. А отсюда – отсутствие ажиотажа или паники на валютном рынке.
Он считает, что следует ожидать укрепления гривны и приближения к официальному курсу примерно на 1 – 1,5%.
Можно предположить, что границы валютных колебаний могут измениться, а наличный курс будет в новом валютном коридоре: 36,7 – 37,7 гривны за доллар, 40 – 41,5 гривны за евро,
– добавил он.
Рынок постепенно стабилизируется
По мнению еще одного аналитика, колебаний курса валют в июле не должно быть.
Из-за прекращения деятельности многих серых схем вывода неофициальных доходов рынок наличной валюты заметно стабилизировался и незаметны резкие колебания. Пока кажется, что может повлиять на курс какая-то сильно негативная динамика на войне или, возможно, сезонность,
– объяснил главный дилер департамента казначейства и глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный.
В то же время, по мнению Андрея Шевчишина, наличный курс держится близко к межбанку, а коммерческие банки формируют достаточное предложение валюты и могут откупить нужные объемы на межбанке по фиксированному курсу.
Пока банки держат такую позицию и не ожидают повышения официального курса, наличный рынок будет относительно стабильным. Первым сигналом к изменению тенденции станет придерживание валюты крупными банками, что изменит баланс наличного рынка.
Курс доллара 18 июля
В течение последних суток курс доллара почти не изменился. Замечались незначительные колебания в диапазоне от 1 до 5 копеек.
- В банках: покупка – 36,70 гривны; продажа – 37,35 гривны.
- В обменниках: покупка – 36,90 гривны; продажа – 37,27 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,09 гривны; продажа – 37,18 гривны.