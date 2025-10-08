За последние сутки евро продемонстрировало стремительное удешевление во всех сегментах. Речь идет в основном об обменниках, где цена при покупке опустилась чуть ли не на гривню. А вот доллар показал стабильность, в частности в банках.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 8 октября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (без изменений против 7 октября) и продажа по 41,50 гривны (без изменений). Смотрите также От 6 тысяч гривен: кто из украинцев может получить помощь от государства Покупка евро проходит по 47,97 гривны (-8 копеек), продажа – по по 48,62 гривны (-7 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 41,42 гривны (+2 копеек против 5 октября), а продать по 41,35 гривны (-4 копейки).

(+2 копеек против 5 октября), а продать по (-4 копейки). Покупка евро по 48,40 гривны (-21 копейка), а продажа по 48,57 гривны (-23 копейки). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 40,58 гривны (-25 копеек), а продают по 41,50 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-25 копеек), а продают по (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,53 гривны (-77 копеек), а продают по 49,07 гривны (+9 копеек). Каким будет курс на этой неделе на рынке? Как рассказала для 24 Канала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, на рынке ожидается, что на этой неделе будут несущественные колебания валют. Поэтому, возможно как временное укрепление гривны, так и кратковременное ее ослабление.

Зато самым большим курсовым риском остаются непредвиденные геополитические шоки, которые могут ударить по валютному рынку.

Напоминаем, что с 6 по 12 октября коридор валютных колебаний на межбанке и наличном рынке будет похожим для доллара – 41 – 41,50 гривны. А для евро: на межбанке колебания будут в диапазоне 48 – 49 гривен, а колебания на наличном рынке – между 48 гривнами и 49,5 гривнами.