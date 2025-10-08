Укр Рус
Найбільший обвал серед усіх: за яку ціну можна здати євро
8 жовтня, 10:00
3

Найбільший обвал серед усіх: за яку ціну можна здати євро

Валерія Городинська
Основні тези
  • Євро значно подешевшало, зокрема в обмінниках, де купівля по 47,53 гривні, а продаж по 49,07 гривні.
  • Курс долара залишається стабільним у банках, з купівлею по 41,10 гривні та продажем по 41,50 гривні.

За останню добу євро продемонструвало стрімке здешевлення в усіх сегментах. Йдеться здебільшого про обмінники, де ціна при купівлі опустилася ледь не на гривню. А от долар показав стабільність, зокрема у банках.

Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 8 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (без змін проти 7 жовтня) та продаж по 41,50 гривні (без змін).

  • Купівля євро проходить по 47,97 гривні (-8 копійок), продаж – по 48,62 гривні (-7 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 41,42 гривні (+2 копійок проти 5 жовтня), а продати по 41,35 гривні (-4 копійки).
  • Купівля євро по 48,40 гривні (-21 копійка), а продаж по 48,57 гривні (-23 копійки).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 40,58 гривні (-25 копійок), а продають по 41,50 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 47,53 гривні (-77 копійок), а продають по 49,07 гривні (+9 копійок).

Яким буде курс цього тижня на ринку?

  • Як розповіла для 24 Каналу директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, на ринку очікується, що цього тижня будуть несуттєві коливання валют. Відтак, можливе як тимчасове зміцнення гривні, так і короткочасне її ослаблення. 

  • Натомість найбільшим курсовим ризиком залишаються непередбачені геополітичні шоки, які можуть вдарити по валютному ринку. 

  • Нагадуємо, що з 6 по 12 жовтня коридор валютних коливань на міжбанку та готівковому ринку буде схожим для долара – 41 – 41,50 гривні. А для євро: на міжбанку коливання будуть в діапазоні 48 – 49 гривень, а коливання на готівковому ринку – між 48 гривнями та 49,5 гривнями.