Найбільший обвал серед усіх: за яку ціну можна здати євро
- Євро значно подешевшало, зокрема в обмінниках, де купівля по 47,53 гривні, а продаж по 49,07 гривні.
- Курс долара залишається стабільним у банках, з купівлею по 41,10 гривні та продажем по 41,50 гривні.
За останню добу євро продемонструвало стрімке здешевлення в усіх сегментах. Йдеться здебільшого про обмінники, де ціна при купівлі опустилася ледь не на гривню. А от долар показав стабільність, зокрема у банках.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 8 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (без змін проти 7 жовтня) та продаж по 41,50 гривні (без змін).
- Купівля євро проходить по 47,97 гривні (-8 копійок), продаж – по 48,62 гривні (-7 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,42 гривні (+2 копійок проти 5 жовтня), а продати по 41,35 гривні (-4 копійки).
- Купівля євро по 48,40 гривні (-21 копійка), а продаж по 48,57 гривні (-23 копійки).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 40,58 гривні (-25 копійок), а продають по 41,50 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,53 гривні (-77 копійок), а продають по 49,07 гривні (+9 копійок).
Яким буде курс цього тижня на ринку?
Як розповіла для 24 Каналу директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, на ринку очікується, що цього тижня будуть несуттєві коливання валют. Відтак, можливе як тимчасове зміцнення гривні, так і короткочасне її ослаблення.
Натомість найбільшим курсовим ризиком залишаються непередбачені геополітичні шоки, які можуть вдарити по валютному ринку.
Нагадуємо, що з 6 по 12 жовтня коридор валютних коливань на міжбанку та готівковому ринку буде схожим для долара – 41 – 41,50 гривні. А для євро: на міжбанку коливання будуть в діапазоні 48 – 49 гривень, а коливання на готівковому ринку – між 48 гривнями та 49,5 гривнями.