Украинцы массово скупают валюту: как повлияло решение НБУ на курс

Повышенный спрос на валюту в переходную дату несколько сдержал динамику дальнейшего удешевления наличных долларов, однако к концу минувшей недели курс все равно начал опускаться. По идее, финансовый рынок продолжит реагировать на внесенные изменения.

Ситуация на валютном рынке в начале сентября

Банкир Анна Золотько рассказала 24 Каналу как повлияло решение НБУ разрешить украинцам покупать безналичную валюту в пределах 50 тысяч гривен в месяц без каких-либо дополнительных условий на финансовый рынок. Соответствующее постановление регулятор обнародовал вечером понедельника, а уже на следующее утро банки начали работать над практической реализацией сервиса.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Фактически, такое решение Национального банка открыло доступ населения к покупке валюты на межбанковском валютном рынке Украины. Следовательно, уже в понедельник вечером наличный рынок отреагировал заметным снижением котировок: стоимость американской валюты вернулась в середину диапазона 37 – 38 гривен за доллар.

Золотько отмечает, что разрешение на приобретение безналичной валюты существенно увеличило спрос. Уже 29 августа объем приобретенной населением безналичной валюты составил 17 миллионов долларов, хотя среднедневные показатели до этого колебались в пределах 9 – 11 миллионов долларов.

В последний день августа украинцы приобрели безналичные доллары и евро на 31,8 миллиона долларов. Такое оживление объясняется несколькими факторами:

постепенным расширением предложения о приобретении валюты в банковских приложениях;

сезоном получения зарплат украинцами.

В значительной степени, этот ажиотажный спрос является реакцией на изменения. Многие украинцы решили протестировать сервис. По нашей статистике, в общем количестве сделок доминируют незначительные суммы до 200 долларов, далекие от установленного лимита. Это означает, что такое оживление в основном, временное,

– отмечает Золотько

Банкир прогнозирует, что из-за более низкой стоимости валюты в безналичном сегменте часть общего спроса в конечном итоге перейдет с наличного рынка на безналичный. Именно этот фактор будет усиливать конкуренцию между двумя сегментами и поспособствовать снижению стоимости доллара.

Золотько считает, что экономически обоснованным уровнем курса доллара при продаже через приложение и с учетом расходов на подкрепление касс наличными долларами и евро, является диапазон 37,1 - 37,4 гривны за доллар. Именно в этот коридор по мере усиления конкуренции будет направляться стоимость американского доллара.

Вряд ли это процесс будет быстрым, в том числе из-за вполне возможной необходимости ввоза дополнительного объема наличных долларов в Украину. Но, по мнению банкира, через несколько недель курс должен приблизиться к упомянутому коридору.

Какие изменения курса произойдут на этой неделе

В своем прогнозе, Золотько отмечает, что на ближайшей неделе рынок продолжит реагировать на указанные изменения. По словам банкира, количество банков, предлагающих покупку валюты онлайн, будет расти.

На мой взгляд, стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах 37,4 – 37,9 гривны за доллар. Безналичную валюту онлайн в зависимости от банка можно будет приобрести в диапазоне 37,3 – 37,6 гривны за доллар,

– прогнозирует Золотько

Впоследствии станет понятно, насколько значителен спрос на снятие приобретенной на счет валюты в кассах финучреждений и как он влияет на итоговую стоимость валюты. Поэтому на этой неделе мы можем увидеть достаточно значительные колебания курса.