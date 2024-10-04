Несмотря на ажиотаж все стабильно: чего ждать от курса валют на следующей неделе

Несмотря на информационный ажиотаж в медиа, курс валют будет двигаться и четко определенном направлении. Допустимые валютные колебания сохранятся на отметках последних нескольких недель.

Курс валют на следующей неделе

Тарас Лесовой объяснил для 24 Канала, что рынок валют живет по своим законам. Прежде всего рынок зависит от стратегии регулятора, направленной на уравновешивание спроса и предложения, а также от ряда экономических обстоятельств, которые прямо или косвенно влияют на рынок "в проекции".

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Именно поэтому я считаю, что частые и иногда чрезмерные информационные "возбуждения" о курсовом прогнозе на 2025 год, объемы макрофина, ситуацию в энергосфере зимой и т.д., хоть и портят "настроение" обществу, однако не способны породить ажиотаж или панику, ведь такое понятие, как "дефицит" валюты отсутствует.

На следующей неделе общая ситуация будет оставаться вполне адекватной обстоятельствам: незначительные текущие колебания в разных направлениях не станут чем-то необычным для рынка. Однако в недельном разрезе такие изменения будут малозаметными и будут выглядеть почти статично.

Регулятор при необходимости может быть достаточно активными на межбанке, однако вряд ли ему придется применять кризисные "протоколы". Ожидается, что объем ежедневных валютных интервенций будет находиться в пределах 150 – 180 миллионов долларов, что является достаточно типичным и привычным объемом для последних 2 месяцев,

– добавил Лесовой.

Основные валютные показатели