Несмотря на ажиотаж все стабильно: чего ждать от курса валют на следующей неделе
Несмотря на информационный ажиотаж в медиа, курс валют будет двигаться и четко определенном направлении. Допустимые валютные колебания сохранятся на отметках последних нескольких недель.
Курс валют на следующей неделе
Тарас Лесовой объяснил для 24 Канала, что рынок валют живет по своим законам. Прежде всего рынок зависит от стратегии регулятора, направленной на уравновешивание спроса и предложения, а также от ряда экономических обстоятельств, которые прямо или косвенно влияют на рынок "в проекции".
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Именно поэтому я считаю, что частые и иногда чрезмерные информационные "возбуждения" о курсовом прогнозе на 2025 год, объемы макрофина, ситуацию в энергосфере зимой и т.д., хоть и портят "настроение" обществу, однако не способны породить ажиотаж или панику, ведь такое понятие, как "дефицит" валюты отсутствует.
На следующей неделе общая ситуация будет оставаться вполне адекватной обстоятельствам: незначительные текущие колебания в разных направлениях не станут чем-то необычным для рынка. Однако в недельном разрезе такие изменения будут малозаметными и будут выглядеть почти статично.
Регулятор при необходимости может быть достаточно активными на межбанке, однако вряд ли ему придется применять кризисные "протоколы". Ожидается, что объем ежедневных валютных интервенций будет находиться в пределах 150 – 180 миллионов долларов, что является достаточно типичным и привычным объемом для последних 2 месяцев,
– добавил Лесовой.
Основные валютные показатели
- Коридоры валютных колебаний: 41,1 – 41,7 гривны за доллар и 45 – 47 гривны за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,9 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.