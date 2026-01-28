Евро стремительно растет в цене: сколько теперь стоит валюта на черном рынке
- По состоянию на 28 января официальный курс доллара в Украине составляет 42,95 гривны, тогда как евро побил рекорд в 51,22 гривны.
- На черном рынке покупка евро стоит 51,30 гривны, а продажа – 51,63 гривны, тогда как доллар – 43,03 и 43,15 гривны соответственно.
В среду, 28 января, официальный курс доллара составляет 42,95 гривны, тогда как вновь обновил исторический максимум 51,22 гривны. Цена в банках и на черном рынке меняется соответственно: американская валюта дешевеет, а европейская – растет в цене.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 28 января, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,65 гривны (-15 копеек) и продажа по 43,25 гривны (-6 копеек).
- Покупка евро проходит по 50,95 гривны (+15 копеек), а продажа – по 51,75 гривны (+25 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,03 гривны (-22 копейки), а продать – по 43,15 гривны (-20 копеек).
- Зато покупка евро проходит по 51,30 гривны (+24 копейки), а продажа – по 51,63 гривны (+35 копеек).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,62 гривны (-8 копеек), а продают – по 43,25 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают по 50,92 гривны (+25 копеек), а продают – по 51,76 гривны (+21 копейка).
Что происходит на рынке валют?
По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, контролируемая девальвация гривны в начале 2026 года была в целом ожидаемой.
В эксклюзивном комментарии для 24 Канала эксперт предположил, что в дальнейшем курс валют в Украине вряд ли будет обновлять рекорды каждый день. Что касается евро – украинская "формула" его курсообразования не изменится.
К слову, базой здесь является динамика пары доллар-евро на мировых торгах (по прогнозам на эту неделю, будет колебаться в пределах 1,155 – 1,17), а также соотношение гривна-доллар.