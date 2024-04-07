Об этом 24 Каналу заявил член совета Национального банка Украины Василий Фурман, отметив, что сейчас ситуация на валютном рынке Украины стабильная и контролируемая. На это очень сильно влияет макроэкономическая ситуация в государстве.

Смотрите также Возможна ли "гибель" доллара: как американская валюта доминирует в мире

"Инфляция является очень низкой. Она за февраль – 4,3%. Это очень низкий показатель. В целом мы имеем рекордный уровень золотовалютных резервов в нашем государстве", – сказал Фурман.

Этот уровень достигает 43,7 миллиарда долларов. Он может колебаться. К тому же в течение марта Украина получила значительные суммы международной финпомощи.

В октябре 2023-го года в Украине изменили валютную курсовую политику. Так можно наблюдать колебания гривны. В марте оно было обусловлено спросом на валюту со стороны импортеров удобрений и защиты растений. А еще – увеличением потребности в импорте энергоносителей из-за российских обстрелов.

Январь, февраль и первую половину марта Украина прожила без внешней международной финансовой помощи. Однако во второй половине марта государство получило 9 миллиардов долларов.

Что влияет на экономику

Низкая инфляция дала возможность Нацбанку уменьшать учетную ставку. Так она снизилась до 14,5% с 15%.

Можно сказать, что в Украине продолжается улучшение деловых ожиданий. Это плюс для строительной отрасли. Также положительно на украинскую экономику влияет наращивание объемов и почти выход на довоенный уровень экспорта морским коридором. Негативно влияют обстрелы оккупантов. В то же время важный показатель для украинцев – спрос на рабочую силу.

Он растет, однако все больше предприятий сталкиваются со сложностями в поиске работников. Предложение рабочей силы остается ограниченным, в частности, из-за дальнейшей миграции,

– отметил член совета Национального банка Украины.

Поэтому, мол, стратегической задачей Украины будет создание условий для того, чтобы люди возвращались домой. Это положительно будет влиять на экономику Украины.

Прогноз по курсу доллара

Делать прогноз по курсу очень сложно в условиях войны. Чем она быстрее закончится – тем лучше для экономики.

Нацбанк не дает прогнозов. Тот курс прогноза, который есть даже в бюджете, это немножко больше 40 гривен. Он является чисто техническим, расчетным, и он ни к чему не обязывает ни Национальный банк и тому подобное. Сильная гривна равна сильной украинской экономике,

– подчеркнул Фурман.

Один из ключевых рисков – риск войны. Второй – величина и ритмичность поступления внешней международной финансовой помощи.

"По сути эти риски и сработали. Мы надеемся на, например, положительное решение от наших международных партнеров насчёт замороженных активов центрального банка России", – сказал Василий Фурман.

Валюта в Украине