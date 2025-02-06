Беспрецедентный рост: курс злотого стремительно идет вверх

Официальный курс злотого демонстрирует стремительный рост, только за последний день валюта добавила 21 копейку в стоимости. Как реагируют банки и обменники на такое подорожание валюты, читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине По состоянию на утро 6 февраля официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,34 гривны (+13 копеек против 5 февраля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также: Доллар упал всюду: где стоимость валюты является наименьшей Курс злотого в банках и обменниках. Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 9,90 гривны (-5 копеек) и продажа – 10,55 гривны (-15 копеек).

со ссылкой "Минфин", покупка злотого составляет в среднем 9,90 гривны (-5 копеек) и продажа – 10,55 гривны (-15 копеек). В то же время обменники покупают злотые по 10,25 гривны (+5 копеек), а продают – уже по 10,38 гривны (-7 копеек). Сколько стоят 100 злотых сегодня Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 034 гривны. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 038 гривен в обменниках и 1 055 гривен в банках.

В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 025 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 990 гривен. Обратите внимание! Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.