Падение после взлета: что происходит с польской валютой

Курс польского злотого к гривне снова пошел вниз после периода роста. Только за один день валюта потеряла 4 копейки в стоимости.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 6 ноября официальный курс злотого в Украине на уровне 10,35 гривны (-4 копейки от 5 ноября), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также: Повлияют ли выборы в США на курс доллара в Украине

Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках претерпел существенные изменения. В продаже и покупке валюта значительно потерял в цене от вчера, 5 ноября.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,06 гривны (-14 копеек) и продажа – 10,47 гривны (+2 копейки).

В то же время обменники покупают злотые по 10,28 гривны (-9 копеек), а продают – уже по 10,42 гривны (-3 копейки).

Сколько стоят 100 злотых в Украине

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 035 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 047 гривен – в банках и 1 042 гривны в обменниках.

Обменивать злотые на гривны выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить до 1 028 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 1 006 гривен.

Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.