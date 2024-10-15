Курс злотого в Украине: выгодно ли сегодня покупать польскую валюту

Курс польской валюты показывает незначительные колебания. Однако покупка 100 злотых сегодня может быть значительно выгоднее, чем завтра.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 15 октября НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,48 гривны (-1 копейка от 14 октября).

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Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках остался без существенных изменений, валюта несколько потеряла в цене. Поэтому, "обменивать" валюты все еще выгоднее в обменниках, чем в банке.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,33 гривны (-7 копеек) и продажа – 10,67 гривны (+5 копеек).

В то же время обменники покупают злотые по 10,50 гривны (-5 копеек), а продают – уже по 10,62 гривны (-3 копейки).