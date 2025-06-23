23 июня, 10:20
Изменения ощутимы: что произошло с курсом злотого после выходных
Основні тези
- Официальный курс злотого по состоянию на 23 июня - 11,30 гривны, что на 7 копеек больше, чем 18 июня.
- Средний курс злотого в банках: покупка - 10,75 гривны, продажа - 11,60 гривны; в обменниках: покупка - 11,25 гривны, продажа - 11,35 гривны.
За последние несколько дней курс злотого претерпел определенные изменения. Колебания, которые происходили, ощутимы во всех секторах рынка.
Как изменился официальный курс злотого
По состоянию на 23 июня, официальный курс злотого – 11,30 гривны (+7 копеек, по сравнению с 18 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках изменился следующим образом:
- покупка – 10,75 гривны за злотый (-10 копеек, если сравнивать с 18 июня);
- продажа – 11,60 гривны за злотый (+5 копеек).
В обменниках средний курс злотого изменился так
- покупка – 11,25 гривны за злотый (+10 копеек);
- продажа – 11,35 гривны за злотый (+7 копеек).
За сколько сегодня можно приобрести 100 злотых
- сегодня 100 злотых в банке можно купить за ориентировочно – 1 160 гривен;
- в обменнике 100 злотых можно купить за примерно – 1 135 гривен.
Сколько можно выручить при обмене 100 злотых
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 075 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, можно выручить примерно – 1 125 гривен.