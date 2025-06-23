Изменения ощутимы: что произошло с курсом злотого после выходных

За последние несколько дней курс злотого претерпел определенные изменения. Колебания, которые происходили, ощутимы во всех секторах рынка.

Как изменился официальный курс злотого

По состоянию на 23 июня, официальный курс злотого – 11,30 гривны (+7 копеек, по сравнению с 18 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках изменился следующим образом:

покупка – 10,75 гривны за злотый (-10 копеек, если сравнивать с 18 июня);

продажа – 11,60 гривны за злотый (+5 копеек).

В обменниках средний курс злотого изменился так

покупка – 11,25 гривны за злотый (+10 копеек);

продажа – 11,35 гривны за злотый (+7 копеек).

За сколько сегодня можно приобрести 100 злотых

сегодня 100 злотых в банке можно купить за ориентировочно – 1 160 гривен;

в обменнике 100 злотых можно купить за примерно – 1 135 гривен.

Сколько можно выручить при обмене 100 злотых