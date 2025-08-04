4 августа, 10:36
Продолжает падать: что происходит с курсом злотого после первых августовских выходных
Основні тези
- Официальный курс злотого 4 августа – 11,14 гривны, что на 3 копейки меньше, чем 1 августа.
- В банках курс злотого не изменился, тогда как в обменниках покупка выросла до 11,20 гривны, а продажа снизилась до 11,38 гривны.
С конца июля курс злотого начал снижаться. В августе эта тенденция продолжается. В частности, после выходных ощущается удешевление этой валюты.
Какой официальный курс злотого 4 августа?
По состоянию на 4 августа, официальный курс злотого – 11,14 гривны (-3 копейки, по сравнению с 1 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках изменился следующим образом:
- покупка – 10,90 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 1 августа);
- продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).
А вот в обменниках произошли определенные изменения:
- покупка – 11,20 гривны за злотый (+2 копейки);
- продажа – 11,38 гривны за злотый (-2 копейки).
Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых 4 августа
- при покупке 100 злотых в банке, придется потратить ориентировочно – 1 145 гривен;
- покупка 100 злотых в обменнике обойдется в примерно – 1 138 гривен.
Какую сумму удастся выручить при сдаче 100 злотых
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 090 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся выручить ориентировочно – 1 120гривен.