В течение июля курс злотого почти не менялся и остался стабильным. Однако уже 1 августа эта валюта начала стремительно снижаться.

Что происходит с официальным курсом злотого? 1 августа, официальный курс злотого – 11,17 гривны (-9 копеек, по сравнению с 31 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Курс без потрясений или с сюрпризом: банкир спрогнозировал цены на начало августа Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках? Если опираться на данные "Минфина", средний курс злотого в банках: покупка – 10,90 гривен за злотый (-10 копеек, если сравнивать с 31 июля);

продажа – 11,45 гривны за злотый (-15 копеек). В обменниках также ощущается снижение курса: покупка – 11,20 гривны за злотый (-5 копеек);

продажа – 11,40 гривны за злотый (-5 копеек). За какую сумму сегодня можно приобрести 100 злотых? если покупка происходит в банке, для приобретения 100 злотых придется потратить ориентировочно – 1 145 гривен;

в обменнике приобретение 100 злотых обойдется в примерно – 1 140 гривен. Какую сумму можно выручить за 100 злотых? при обмене 100 злотых в банке есть возможность выручить ориентировочно – 1 090 гривен;

в обменнике за 100 злотых удастся выручить примерно – 1 120 гривен.