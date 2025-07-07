Изменения таки есть: что произошло с курсом злотого после выходных

Курс злотого в июле стабилен. С начала месяца произошел незначительный рост. этой валюты.

Какой официальный курс злотого сейчас

По состоянию на 7 июля, официальный курс злотого – 11,57 гривны (без изменений, по сравнению с 4 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках

В банках курс злотого в среднем, как сообщает "Минфин", изменился так:

покупка – 11,25 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 4 июля);

продажа – 11,80 гривны за злотый (без изменений).

А вот в обменниках произошли следующие изменения:

покупка – 11,54 гривны за злотый (+1 копейка);

продажа – 11,67 гривны за злотый (без изменений).

За сколько сегодня можно купить 100 злотых

в банке сегодня приобрести 100 злотых можно за ориентировочно – 1 180 гривен;

покупка 100 злотых в обменнике обойдется в примерно – 1 167 гривен.

Сколько можно получить при обмене 100 злотых