3 апреля, 12:26
Как изменился курс злотого в начале апреля
Основні тези
- Официальный курс злотого 3 апреля в Украине составляет 10,68 гривны, он вырос на 3 копейки со 2 апреля.
- Средний курс покупки злотого в банках 3 апреля – 10,33 гривны за злотый, курс продажи – 10,98 гривны; в обменниках курс покупки – 10,66 гривны, курс продажи – 10,80 гривны.
В начале апреля курс злотого в Украине ощутимо вырос. Сейчас ситуация стабилизировалась.
Как изменился официальный курс злотого
3 апреля официальный курс злотого в Украине достиг 10,68 гривны (+3 копеек, по сравнению со 2 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какой курс злотого в банках и обменниках
Данные "Минфина" показывают, что курс злотого несколько вырос:
- средний курс покупки злотого в банке 3 апреля достиг – 10,33 гривны за злотый (+5 копеек), продажи – 10,98 (+5 копеек);
- а вот в обменниках средний курс покупки – 10,66 гривны за злотый (+1 копейка), продажи – 10,80 (без изменений).
Какую сумму нужно потратить на покупку 100 злотых сегодня
- чтобы купить 100 злотых в банке сегодня необходимо потратить ориентировочно – 1 098 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике придется потратить примерно – 1 080 гривен.
Сколько можно получить при обмене 100 злотых 3 апреля
- при сдаче 100 злотых в банке сегодня можно получить примерно – 1 033 гривны;
- а вот, если обменивать 100 злотых в обменнике можно выручить ориентировочно – 1 066 гривны.
Обратите внимание! Курс зависит от учреждения, где происходит обмен.