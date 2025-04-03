Как изменился курс злотого в начале апреля

В начале апреля курс злотого в Украине ощутимо вырос. Сейчас ситуация стабилизировалась.

Как изменился официальный курс злотого 3 апреля официальный курс злотого в Украине достиг 10,68 гривны (+3 копеек, по сравнению со 2 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Трамп начал глобальную торговую войну, – CNN о новых пошлинах США на импорт Какой курс злотого в банках и обменниках Данные "Минфина" показывают, что курс злотого несколько вырос: средний курс покупки злотого в банке 3 апреля достиг – 10,33 гривны за злотый (+5 копеек), продажи – 10,98 (+5 копеек);

а вот в обменниках средний курс покупки – 10,66 гривны за злотый (+1 копейка), продажи – 10,80 (без изменений). Какую сумму нужно потратить на покупку 100 злотых сегодня чтобы купить 100 злотых в банке сегодня необходимо потратить ориентировочно – 1 098 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике придется потратить примерно – 1 080 гривен. Сколько можно получить при обмене 100 злотых 3 апреля при сдаче 100 злотых в банке сегодня можно получить примерно – 1 033 гривны;

а вот, если обменивать 100 злотых в обменнике можно выручить ориентировочно – 1 066 гривны. Обратите внимание! Курс зависит от учреждения, где происходит обмен.