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6 августа, 10:34
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Чувствуется снижение: как изменился курс злотого за первую неделю августа

Анастасия Зорик
Основні тези
  • 6 августа официальный курс злотого снизился до 11,24 гривны (-6 копеек от 5 августа).
  • В банках курс покупки остался на уровне 10,90 гривен, а продажи снизился до 11,45 гривны.

Курс злотого остается стабильным. Ощутимы лишь незначительные колебания. В частности, 6 августа снизился официальный курс.

Как изменился официальный курс злотого?

По состоянию на 6 августа, официальный курс злотого – 11,24 гривны (-6 копеек, по сравнению с 5 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Что происходило с курсом злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках изменился так:

  • покупка – 10,90 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 5 августа);
  • продажа – 11,45 гривны за злотый (-5 копеек).

В обменниках изменения также почти неощутимы:

  • покупка – 11,20 гривны за злотый (без изменений);
  • продажа – 11,30 гривны за злотый (-4 копейки).

Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 100 злотых?

  • для покупки 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 145 гривен;
  • в обменнике для приобретения 100 злотых необходимо уже примерно – 1 130 гривен.

Сколько удастся получить при обмене 100 злотых?

  • если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 090 гривен;
  • при обмене 100 злотых в обменнике можно выручить уже почти – 1 120 гривен.