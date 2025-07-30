В течение июля курс злотого оставался стабильным. Изменения, которые происходили, были почти незаметны. Однако в конце месяца эта валюта начала ощутимо снижаться.

Как изменился официальный курс злотого в Украине? 30 июля, официальный курс злотого составил – 11,27 гривны (-16 копеек, по сравнению с 29 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Предел бедности в Украине: какой прожиточный минимум указывает на тяжелое финансовое положение Как изменился курс злотого в банках и обменниках? По данным "Минфина", средний курс злотого в банках: покупка – 11 гривен за злотый (-5 копеек, если сравнивать с 29 июля);

продажа – 11,55 гривны за злотый (-8 копеек). В обменниках изменения следующие: покупка – 11,35 гривны за злотый (-3 копейки);

продажа – 11,45 гривны за злотый (-5 копеек). Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 100 злотых? для приобретения 100 злотых в банке необходимо ориентировочно – 1 155 гривен;

в обменнике такая покупка обойдется в примерно – 1 145 гривен. Какую сумму можно получить за 100 злотых сейчас? если обменять 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 100 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике можно выручить уже – 1 135 гривен.