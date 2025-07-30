30 июля, 16:15
Стремительно летит вниз: что происходит со злотым сейчас
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине на 30 июля составил 11,27 гривны, что на 16 копеек меньше, чем 29 июля.
- Курс злотого в банках: покупка – 11 гривен, продажа – 11,55 гривны; в обменниках: покупка – 11,35 гривны, продажа – 11,45 гривны.
В течение июля курс злотого оставался стабильным. Изменения, которые происходили, были почти незаметны. Однако в конце месяца эта валюта начала ощутимо снижаться.
Как изменился официальный курс злотого в Украине?
30 июля, официальный курс злотого составил – 11,27 гривны (-16 копеек, по сравнению с 29 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках:
- покупка – 11 гривен за злотый (-5 копеек, если сравнивать с 29 июля);
- продажа – 11,55 гривны за злотый (-8 копеек).
В обменниках изменения следующие:
- покупка – 11,35 гривны за злотый (-3 копейки);
- продажа – 11,45 гривны за злотый (-5 копеек).
Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 100 злотых?
- для приобретения 100 злотых в банке необходимо ориентировочно – 1 155 гривен;
- в обменнике такая покупка обойдется в примерно – 1 145 гривен.
Какую сумму можно получить за 100 злотых сейчас?
- если обменять 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 100 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике можно выручить уже – 1 135 гривен.