Сюрприз к 1 мая: подорожал ли злотый сегодня

В апреле злотый продемонстрировал весомый рост. После 20-х чисел ситуация начала нормализоваться. Сейчас курс злотого стабилен.

Как изменился официальный курс злотого в Украине

По состоянию на 1 мая, официальный курс злотого в Украине достиг – 11,04 гривен (-3 копейки, по сравнению с 30 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой курс злотого в банках и обменниках

Данные "Минфина" показывают, что средний банковский курс злотого 1 мая изменился следующим образом:

покупка – 10,70 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 30 апреля);

продажа – 11,35 гривны за злотый (без изменений).

А вот в обменниках ситуация такая:

покупка – 10,95 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,06 гривны за злотый (без изменений).

Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых 1 мая

чтобы купить 100 злотых в банке, сегодня нужно иметь примерно – 1 135 гривен.;

для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо уже – 1 106 гривен.

Сколько гривен можно выручить при сдаче 100 злотых сегодня