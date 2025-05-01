1 мая, 11:00
Сюрприз к 1 мая: подорожал ли злотый сегодня
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине на 1 мая составляет 11,04 гривен, что на 3 копейки меньше по сравнению с 30 апреля.
- Средний банковский курс на покупку злотого 1 мая остался без изменений на уровне 10,70 гривны, а продажа – 11,35 гривны.
В апреле злотый продемонстрировал весомый рост. После 20-х чисел ситуация начала нормализоваться. Сейчас курс злотого стабилен.
Как изменился официальный курс злотого в Украине
По состоянию на 1 мая, официальный курс злотого в Украине достиг – 11,04 гривен (-3 копейки, по сравнению с 30 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какой курс злотого в банках и обменниках
Данные "Минфина" показывают, что средний банковский курс злотого 1 мая изменился следующим образом:
- покупка – 10,70 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 30 апреля);
- продажа – 11,35 гривны за злотый (без изменений).
А вот в обменниках ситуация такая:
- покупка – 10,95 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,06 гривны за злотый (без изменений).
Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых 1 мая
- чтобы купить 100 злотых в банке, сегодня нужно иметь примерно – 1 135 гривен.;
- для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо уже – 1 106 гривен.
Сколько гривен можно выручить при сдаче 100 злотых сегодня
- если обменивать 100 злотых в банке, можно выручить примерно – 1 070 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить в среднем – 1 095 гривен.