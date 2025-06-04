4 июня, 10:30
Ощутимое падение: как изменился курс злотого в начале лета 2025 года
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине 4 июня – 11,09 гривны, что на 6 копеек меньше, чем 3 июня.
- В банках курс покупки злотого остался без изменений на уровне 10,80 гривны, а продажи – 11,45 гривны; в обменниках курс покупки – 11,03 гривны, курс продажи – 11,14 гривны.
Курс злотого в Украине стабилен. Незначительное увеличение произошло накануне лета. Сейчас ситуация снова стабилизировалась.
Какой официальный курс злотого в Украине 4 июня
По состоянию на 4 июня, официальный курс злотого в Украине снизили до – 11,09 гривны (-6 копеек, по сравнению с 3 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках в начале лета
Средний банковский курс злотого, по данным "Минфина", изменился следующим образом:
- покупка – 10,80 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 3 июня);
- продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).
А вот в обменнике произошли следующие изменения:
- покупка – 11,03 гривны за злотый (-2 копейки);
- продажа – 11,14 гривны за злотый (-1 копейка).
Сколько гривен надо иметь, чтобы купить 100 злотых
- для приобретения 100 злотых в банке необходимо примерно – 1 145 гривен;
- для покупки 100 злотых в обменнике необходимо уже – 1 114 гривен.
Сколько можно получить за 100 злотых сегодня
- за 100 злотых в банке сегодня дадут примерно – 1 080 гривен;
- в обменнике за 100 злотых дадут ориентировочно – 1 103 гривен.