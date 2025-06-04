Ощутимое падение: как изменился курс злотого в начале лета 2025 года

Курс злотого в Украине стабилен. Незначительное увеличение произошло накануне лета. Сейчас ситуация снова стабилизировалась.

Какой официальный курс злотого в Украине 4 июня

По состоянию на 4 июня, официальный курс злотого в Украине снизили до – 11,09 гривны (-6 копеек, по сравнению с 3 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках в начале лета

Средний банковский курс злотого, по данным "Минфина", изменился следующим образом:

покупка – 10,80 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 3 июня);

продажа – 11,45 гривны за злотый (без изменений).

А вот в обменнике произошли следующие изменения:

покупка – 11,03 гривны за злотый (-2 копейки);

продажа – 11,14 гривны за злотый (-1 копейка).

Сколько гривен надо иметь, чтобы купить 100 злотых

для приобретения 100 злотых в банке необходимо примерно – 1 145 гривен;

для покупки 100 злотых в обменнике необходимо уже – 1 114 гривен.

Сколько можно получить за 100 злотых сегодня