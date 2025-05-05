Изменения есть: что произошло с курсом злотого после первых майских выходных

В течение апреля курс злотого весомо изменился. Впоследствии ситуация стабилизировалась. В начале мая весомых колебаний курса также не было.

Какой официальный курс злотого сейчас

По состоянию на 5 мая, официальный курс злотого в Украине – 11,07 гривны (+7 копеек, по сравнению со 2 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках после выходных

Данные "Минфина", показывают, что средний курс злотого в банке изменился так:

покупка – 10,65 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать со 2 мая);

продажа – 11,30 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках также не произошло весомых изменений:

покупка – 10,95 гривны за злотый (+3 копейки);

продажа – 11,05 гривны за злотый (без изменений).

За сколько сегодня можно купить 100 злотых

чтобы купить 100 злотых в банке, сегодня нужно примерно – 1 130 гривен;

для покупки 100 злотых в обменнике необходимо уже – 1 105 гривен.

Какую сумму можно выручить при обмене 100 злотых