5 мая, 09:59
Изменения есть: что произошло с курсом злотого после первых майских выходных
Основні тези
- 5 мая официальный курс злотого в Украине составил 11,07 гривен, что на 7 копеек больше по сравнению со 2 мая.
- В банках курс покупки злотого остался на уровне 10,65 гривны, а продажи - 11,30 гривны; в обменниках курс покупки вырос на 3 копейки до 10,95 гривны, курс продажи остался без изменений.
В течение апреля курс злотого весомо изменился. Впоследствии ситуация стабилизировалась. В начале мая весомых колебаний курса также не было.
Какой официальный курс злотого сейчас
По состоянию на 5 мая, официальный курс злотого в Украине – 11,07 гривны (+7 копеек, по сравнению со 2 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс злотого в банках и обменниках после выходных
Данные "Минфина", показывают, что средний курс злотого в банке изменился так:
- покупка – 10,65 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать со 2 мая);
- продажа – 11,30 гривны за злотый (без изменений).
В обменниках также не произошло весомых изменений:
- покупка – 10,95 гривны за злотый (+3 копейки);
- продажа – 11,05 гривны за злотый (без изменений).
За сколько сегодня можно купить 100 злотых
- чтобы купить 100 злотых в банке, сегодня нужно примерно – 1 130 гривен;
- для покупки 100 злотых в обменнике необходимо уже – 1 105 гривен.
Какую сумму можно выручить при обмене 100 злотых
- при обмене 100 злотых в банке можно получить ориентировочно – 1 065 гривен;
- если обменивать 100 злотых в обменнике, есть возможность получить примерно – 1 095 гривен.