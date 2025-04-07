7 апреля, 10:05
Злотый падает: что происходит с курсом в банке после выходных
Основні тези
- 7 апреля официальный курс злотого в Украине составлял 10,70 гривны, что на 23 копейки ниже по сравнению с 4 апреля.
- Средний курс покупки злотого в банках составил 10,45 гривны, а продажи – 11,15 гривны.
В пятницу официальный курс злотого значительно вырос. После выходных он стабилизировался и снизился. Сейчас изменения ощутимы во всех секторах рынка.
Как изменился официальный курс злотого
7 апреля официальный курс злотого в Украине достиг – 10,70 гривны (-23 копейки, по сравнению с 4 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какой сейчас курс злотого в банках и обменниках
Как свидетельствуют данные "Минфина", по состоянию на 7 апреля, курс злотого за выходные изменился так:
- средний банковский курс покупки сегодня достиг – 10,45 гривны за злотый (-5 копеек), продажи – 11,15 (+10 копеек);
- а вот средний курс покупки в обменниках – 10,65 гривны за злотый (-8 копеек), продажи – 10,80 (-5 копеек).
Какую сумму придется потратить на покупку 100 злотых 7 апреля
- чтобы приобрести 100 злотых в банке сегодня, нужно потратить ориентировочно – 1 115 гривен;
- а вот, дабы купить 100 злотых в обменнике, необходимо потратить в среднем – 1 080 гривен.
Сколько сегодня можно выручить за сдачу 100 злотых
- если сдавать 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 045 гривен;
- при сдаче 100 злотых в обменнике, можно выручить – 1 065 гривен.
Обратите внимание! Курс может отличаться, в зависимости от учреждения, где происходит обмен.