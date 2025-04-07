Злотый падает: что происходит с курсом в банке после выходных

В пятницу официальный курс злотого значительно вырос. После выходных он стабилизировался и снизился. Сейчас изменения ощутимы во всех секторах рынка.

Как изменился официальный курс злотого

7 апреля официальный курс злотого в Украине достиг – 10,70 гривны (-23 копейки, по сравнению с 4 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой сейчас курс злотого в банках и обменниках

Как свидетельствуют данные "Минфина", по состоянию на 7 апреля, курс злотого за выходные изменился так:

средний банковский курс покупки сегодня достиг – 10,45 гривны за злотый (-5 копеек), продажи – 11,15 (+10 копеек);

покупки сегодня достиг – 10,45 гривны за злотый (-5 копеек), продажи – 11,15 (+10 копеек); а вот средний курс покупки в обменниках – 10,65 гривны за злотый (-8 копеек), продажи – 10,80 (-5 копеек).

Какую сумму придется потратить на покупку 100 злотых 7 апреля

чтобы приобрести 100 злотых в банке сегодня, нужно потратить ориентировочно – 1 115 гривен;

а вот, дабы купить 100 злотых в обменнике, необходимо потратить в среднем – 1 080 гривен.

Сколько сегодня можно выручить за сдачу 100 злотых

если сдавать 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 045 гривен;

при сдаче 100 злотых в обменнике, можно выручить – 1 065 гривен.

Обратите внимание! Курс может отличаться, в зависимости от учреждения, где происходит обмен.