Изменения накануне лета: что происходит с курсом злотого в конце мая 2025 года

Ситуация на валютном рынке стабильная. Происходящие колебания курса злотого почти неощутимы.

Как изменился официальный курс злотого в Украине

По состоянию на 26 мая, официальный курс злотого – 11,03 гривны (-2 копейки, по сравнению с 23 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой курс злотого в банках и обменниках после выходных

Как показывают данные "Минфина", средний курс злотого в банках сейчас такой:

покупка – 10,75 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 23 мая);

продажа – 11,40 гривны за злотый (+5 копеек).

А в обменниках ситуация изменилась так:

покупка – 11 гривны за злотый (+4 копейки);

продажа – 11,10 гривны за злотый (+3 копейки).

Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 100 злотых

для приобретения 100 злотых в банке нужно иметь примерно – 1 140 гривен

чтобы купить 100 злотых в обменнике, необходимо уже в среднем – 1 110 гривен.

Какую сумму можно выручить за 100 злотых