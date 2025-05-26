26 мая, 09:55
Изменения накануне лета: что происходит с курсом злотого в конце мая 2025 года
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине по состоянию на 26 мая 2025 года составляет 11,03 гривны, что на 2 копейки меньше, чем 23 мая.
- Средний курс злотого в банках: покупка – 10,75 грн, продажа – 11,40 грн; в обменниках: покупка – 11 грн, продажа – 11,10 грн.
Ситуация на валютном рынке стабильная. Происходящие колебания курса злотого почти неощутимы.
Как изменился официальный курс злотого в Украине
По состоянию на 26 мая, официальный курс злотого – 11,03 гривны (-2 копейки, по сравнению с 23 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какой курс злотого в банках и обменниках после выходных
Как показывают данные "Минфина", средний курс злотого в банках сейчас такой:
- покупка – 10,75 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 23 мая);
- продажа – 11,40 гривны за злотый (+5 копеек).
А в обменниках ситуация изменилась так:
- покупка – 11 гривны за злотый (+4 копейки);
- продажа – 11,10 гривны за злотый (+3 копейки).
Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 100 злотых
- для приобретения 100 злотых в банке нужно иметь примерно – 1 140 гривен
- чтобы купить 100 злотых в обменнике, необходимо уже в среднем – 1 110 гривен.
Какую сумму можно выручить за 100 злотых
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 075 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, можно выручить в среднем – 1 100 гривен.